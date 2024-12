Torino-Bologna 0-2, le reazioni social: “L’attacco del Torino è preoccupante”

Una brutta sconfitta per il Torino, che non riesce a dare continuità dopo la vittoria contro l'Empoli. I granata giocano un tempo, con un rigore parato da MlinkovicSavic a inizio partita. Poi nella ripresa un calo tecnico impressionante, e il Bologna emerge. Prima segna il subentrato Dallinga, poi Pobega segna su punizione. Natale amaro per i tifosi granata che continuano la contestazione contro la società. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine del match.