Torino-Bologna 1-2, Zapata: “Un passo avanti e uno indietro, è già successo”

15 febbraio 2026

Nel post partita di Torino-Bologna, partita terminata con l'esito di 1-2, Duvan Zapata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei broadcaster presenti allo stadio per la partita. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky.

Hai cercato di dare la scossa ma è la settima sconfitta in casa. Avete sei punti di vantaggio sulla terzultima e un ambiente spaccato. Come la state vivendo?“Siamo consapevoli dell’ambiente. Comunque, noi siamo anche consapevoli che possiamo cercare di cambiare le cose sul campo. Sicuramente non molliamo. Avevamo fatto meglio con Lecce e Fiorentina, oggi ci aspettavamo un risultato diverso. Abbiamo messo del nostro in questa sconfitta, ma non dobbiamo mollare perché ora ci aspettano partite importantissime”.

La squadra è ordinata, ma manca sostanza. Dovete difendervi con più attenzione e attaccare con più convinzione. Sembrate carini e organizzati ma poco efficaci.“A volte sembra che dominiamo le partite ed è lì che dobbiamo essere più determinati. Lo sappiamo e ci stiamo lavorando. Contro il Lecce e a Firenze lo abbiamo fatto meglio, oggi questa cosa è mancata un po’, specie dopo aver ottenuto il pareggio. Non è la prima volta; è spesso successo che sembra siamo in grado di migliorare e poi ci perdiamo nei piccoli particolari che possono portare alle sconfitte”.

Le parole di Zapata a Dazn — Cosa è successo alla fine? "Siamo stati bravi a pareggiare, poi è sfuggita di mano. Sono che dobbiamo migliorare, non è la prima volta. Dobbiamo prendere in mano la situazione e che ora il margine di errore è basso"

Il Torino oggi era più alto, avete giocato la palla. Nel secondo tempo solo la tua forza ha rimesso in carreggiata la squadra, senza però proporre quanto fatto nel primo tempo. Incide per voi prendere gol? Sì, non è la prima volta. Bisogna cambiare questa cosa, il pareggio aveva dato forza, ma ci siamo poi abbassati. Il gol comunque è arrivato".

Quanto siete tranquilli per fare il salto e dare sfogo alla vostra potenzialità offensiva? "Tranquilli non siamo, dobbiamo essere determinanti e prendere in mano la situazione. Dobbiamo dimostrare e andare via da questa situazione"

In conferenza stampa — “Cosa succede in questa stagione? Non è stata la prima partita del campionato giocata male e persa.

"Per momenti abbiamo giocato bene, ci è mancato essere più brillanti tecnicamente. La partita l’abbiamo interpretata bene, ma ci sono dettagli da migliorare. Noi comunque non molliamo, sappiamo in che situazione siamo. Continueremo a lottare, ci sono ancora partite importanti per noi. Non dobbiamo smettere di essere positivi”.

Oggi la sensazione è di una squadra che non ha lottato…

“Magari dopo il pareggio dovevamo essere più determinati perché gli spazi li stavamo trovando. Sotto questo aspetto avevamo fatti passi importanti, ma oggi ci è mancato un po’. Sembra che ogni volta che facciamo passi in avanti retrocediamo di uno. Dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Oggi il pubblico era ancora assente. Come vivete questa situazione?

“Cerchiamo di essere positivi, ringraziamo chi viene e ci sostiene comunque. Siamo consapevoli che da parte nostra possiamo ribaltare questa situazione solo sul campo. Cerchiamo di prenderla in mano”.

Il fatto che non ci siano obiettivi può condizionare la squadra?

“Non lo penso, perché ognuno di noi ha degli obiettivi che mette a disposizione della squadra. Quello che vedo è che a volte nella difficoltà magari non abbiamo l’atteggiamento giusto. Succede dall’inizio del campionato. A volte nella difficoltà non teniamo duro. Oggi dopo il pareggio dovevamo spingere di più. Avevamo contro una squadra che palleggia bene ma potevamo essere più determinati in diversi aspetti della partita”