Torino-Bologna 2-1, Juric: “Io sono più aziendalista del presidente”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con i felsinei

“No non è il momento, le cose si fanno prima. Si pensa che io abbia pretese ma non è così, al massimo chiedo alternative e ragazzi giovani su cui lavorare come abbiamo fatto a Verona con Lovato, Ilic e Kumbulla. Il Torino non deve fare acquisti da svariati milioni come in passato, ma dobbiamo creare giocatori in casa nostra, investendo su giocatori che hanno le qualità che vorrei sui quali lavorare. Questa è la nostra strada. Io non chiedo di comprare giocatori, è tutto il contrario, su questo sono più aziendalista del presidente. Io credo nel lavoro e nella valorizzazione. Penso di essere stato sempre abbastanza chiaro su questo. Magari il presidente non era abituato ad avere a che fare con uno come me, io penso sempre alla società e non a me stesso”.