Torino-Bologna, corner dedicato alla “Just The Woman I Am” nei Distinti Granata

In occasione della partita contro il Bologna allo stadio Olimpico Grande Torino, la società allestirà uno spazio dedicato all'evento

Il Torino sostiene "Just The Woman I Am", la manifestazione che raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovendo la prevenzione. Domenica 12 dicembre, in occasione della partita contro il Bologna allo stadio Olimpico Grande Torino, la società allestirà uno spazio nel settore Distinti Granata dedicato all'evento. Presso il corner i tifosi potranno richiedere informazioni e iscriversi alla corsa o camminata non competitiva di 5 km a sostegno della ricerca. Il Direttore Operativo Alberto Barile ha dichiarato: "Siamo felici di sostenere Just The Woman I Am, un evento ormai tradizionale per la città di Torino. Come Club siamo sempre orgogliosi di essere vicini ad iniziative a scopo benefico all’interno del territorio piemontese, in particolar modo se abbracciano valori da noi condivisi". In merito all'iniziativa è intervenuta anche Silvia Carrera, Responsabile Marketing e Comunicazione del Centro Universitario Sportivo Torinese, ente che in collaborazione a Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino organizza la JTWIA: “La ricerca universitaria è un bene comune e si conferma un impegno condiviso. Siamo felici che il Torino Football Club abbia scelto di supportarci in questa edizione. Ci auguriamo che la passione granata per la solidarietà si confermi anche questa domenica e che la call to action che i tifosi vedranno sul maxischermo dello stadio e che ascolteranno dalle parole dello speaker ufficiale sia da stimolo per raccogliere iscrizioni a un evento che da Torino sta crescendo in tutta Italia e non solo!”