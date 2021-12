Torino-Bologna: i granata spinti dal fattore casa e da alcuni rientri importanti

Le due squadre sono separate da cinque punti e la formazione rossoblù si trova quattro posizioni più avanti in classifica

Redazione Toro News

Archiviato il pareggio di Cagliari, il Torino si proietta sul primo di due impegni casalinghi consecutivi contro squadre che in classifica stanno davanti ai granata. Domenica 12 dicembre alle 12.30 allo Stadio Olimpico "Grande Torino" andrà in scena la sfida tra i granata di Juric ed il Bologna di Mihajlovic, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Le due squadre sono separate in classifica da 5 lunghezze, con i rossoblù noni a quota 24 e il Toro tredicesimo con 19 punti. Entrambe sono reduci da un turno non esaltante: i felsinei arrivano da una sconfitta casalinga per 3-2 contro la Fiorentina, mentre Lukic e compagni non sono andati oltre l'1-1 a Cagliari contro la squadra dell'ex Mazzarri.

LO STATO DI FORMA - Prima del KO con i viola che ha frenato le velleità europee della squadra, però, il Bologna aveva conquistato due vittorie consecutive contro Roma e Spezia, e in generale i ragazzi di Mihajlovic stanno facendo un buon campionato, soprattutto da quando il tecnico serbo ha optato per il cambio di modulo passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. Si tratta dello stesso modulo adottato da Juric: lo aveva scelto come abito per il Verona, ora sta cercando di adattarlo al suo Torino con buoni risultati dal punto di vista della produzione del gioco, un po' meno per quanto riguarda la prolificità offensiva.

FATTORE CASA - I pochi gol segnati sono un po' il filo conduttore di questo inizio di stagione per i granata, che potranno però contare sull'apporto delle mura amiche: nelle 8 gare giocate all'Olimpico sono arrivate infatti 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (contro Atalanta e Juventus). Da non sottovalutare inoltre il rientro dai rispettivi infortuni di due pedine importanti come Rodriguez e Ansaldi, pronti a mettere la loro qualità ed esperienza al servizio della squadra e a far rifiatare anche chi ha giocato di più; contro il Bologna tornerà anche Singo, assente a Cagliari per la squalifica rimediata contro l'Empoli che aveva compromesso la gara con i toscani, e dovrebbe essere a disposizione anche Mandragora, che stando a quanto aveva affermato Juric negli scorsi giorni è pronto a tornare a lavorare in gruppo. Infine, Pobega - anche se uscito malconcio da Cagliari-Torino - salvo sorprese sarà della partita. Nei rossoblù mancherà invece Dominguez, diffidato ed ammonito nella sfida con la Fiorentina.