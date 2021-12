Torino-Bologna, via alla vendita dei biglietti: serve il Super Green Pass

Da oggi venerdì 3 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la prossima gara casalinga dei granata contro i rossoblù

Redazione Toro News

Il Torino FC, tramite il sito ufficiale della società, comunica ai tifosi l'apertura delle vendite dei biglietti per Torino-Bologna, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 12 dicembre alle 12.30. Il via alla vendita a partire da oggi - venerdì 3 dicembre - con prelazione per coloro che sono in possesso dell'abbonamento 2019/2020 fino alle 24 di lunedì 6 dicembre, mentre la vendita libera partirà da martedì 7 dicembre alle 10:00. L'acquisto potrà avvenire online sul sito del Torino, nei punti vendita abilitati e presso la biglietteria Nord dello Stadio - la biglietteria non sarà aperta il giorno della gara. Da sottolineare che Torino-Bologna è la prima partita per assistere alla quale serve il Super Green Pass (avvenuta vaccinazione da Covid-19 o certificato di avvenuta guarigione).

PREZZI:

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Distinti Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni