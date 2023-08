Buongiorno all’Atalanta? La stragrande maggioranza dei lettori dice no

Alessandro Buongiorno è innegabilmente il giocatore simbolo del Torino. Cresciuto calcisticamente nel vivaio granata, il difensore centrale ha fatto tutta la trafila al Toro per poi esordire in Serie A con la stessa casacca, ricoprire la carica di vice capitano e leggere in occasione dell'ultimo anniversario a Superga i nomi dei Caduti. Nelle ultime ore di Buongiorno si è però parlato soprattutto in ottica mercato visto il pressing dell'Atalanta e la maxi operazione intavolata con il Torino: cessione a titolo definitivo di Zapata (7 milioni più 3 di bonus), prestito con diritto di Soppy e cessione di Buongiorno alla Dea con conguaglio economico al club granata per pareggiare i 25 milioni di valutazione. Abbiamo chiesto allora ai nostri lettori: sareste favorevoli all'addio di Buongiorno alle condizioni proposte dall'Atalanta?