Torino, Buongiorno: “Premier? Campionato allettante, vedremo in futuro…”

Torino, Buongiorno: "Un onore sapere di poter rappresentare il Torino"

Buongiorno ha esordito parlando delle emozioni legate al Torino: "Per me è un'emozione grandissima e un grande onore saper di poter rappresentare il Torino. Mi riempie d'orgoglio, mi porta a dare il massimo ogni volta che entro in campo e gioco; ma anche fuori dal campo è un orgoglio rappresentare il Toro". Complimentato sulla stagione in granata che sta per concludersi, Buongiorno ha svelato quale attaccante sia il più difficile da marcare in Serie A: "Lukaku. Ha una struttura fisica molto imponente e va marcato in modo diverso. Cerco di evitare il contatto fisico diretto, andando invece più su anticipi e letture di gioco". E sui difensori a cui si ispira: "Ho spesso guardato video di Nesta e Maldini da piccoli, cercavo di imitarli e volevo cercare di essere un po' come loro. Un altro giocatore che seguo per la personalità in campo è Sergio Ramos. Come riferimento ho loro tre".