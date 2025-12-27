Torino-Cagliari 1-2, le reazioni social: “Una squadra senza una sua dimensione”

Cade il Torino nell'ultima partita del 2025, fine di anno amaro per i granata. I ragazzi di Baroni vengono sconfitti per uno a due dal Cagliari di Pisacane. Brivido iniziale di Paleari che esce al limite ma non viene punito, situazione al limite. Il Toro poi cresce e trova il gol con Vlasic, quarto gol di seguito per lui. Sul finire del primo tempo però i sardi trovano il pareggio con Prati. Seconda frazione di gioco più equilibrata, con molte occasione da una parte e dall'altra, ma alla fine sono i rossoblù a trovare il gol vittoria con il giovane turco Kilicsoy. Il Torino ci prova nel finale con una serie di manovre avvolgenti, Ngonge segna ma la palla era uscita in precedenza. Altra sconfitta contro una "piccola" del campionato per i granata. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X sulla sfida di Serie A tra Torino e Cagliari.