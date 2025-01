Torino-Cagliari, l’affluenza: quasi 19 mila spettatori allo stadio

Comunicato il dato relativo all'affluenza al Grande Torino in occasione di Torino-Cagliari. Gli spettatori che hanno seguito la partita sugli spalti sono stati 18.992. Escludendo la quota record di 27.778 tifosi, fatta registrare nell'ultima uscita casalinga in occasione del derby, il numero degli spettatori contro il Cagliari è in leggero calo ma comunque in linea con i 19.744 spettatori presenti allo stadio con il Parma.