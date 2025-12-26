Torino-Cagliari: per Baroni e Pisacane si tratta del primo incrocio in assoluto

I numeri e gli incroci tra i due tecnici

Piero Coletta 26 dicembre - 17:01

Torino-Cagliari sarà l'ultimo impegno per entrambe le squadre in questo 2025. Per i granata, che avranno la possibilità di chiudere questa prima parte di stagione proprio di fronte al pubblico di casa, si tratterà di una sfida importante proprio per dare continuità all'ultimo periodo. Da parte dei rossoblù invece c'è la voglia di tornare a fare punti, soprattutto dopo aver mancato clamorosamente i tre punti nel precedente turno contro il Pisa. Ma non c'è solo questo in Torino-Cagliari: c'è anche una prima volta, ovvero l'inedito incrocio tra Marco Baroni e Fabio Pisacane.

Correva l'annata 21/22 a Lecce — I due non si sono mai incontrati nel ruolo di tecnico. Eppure le loro storie si sono incrociate nella terra del Salento. Correva l'anno 2021/22 e il Lecce navigava in Serie B. Fabio Pisacane approdava in giallorosso proprio in quell'estate e contestualmente anche Marco Baroni sposava la causa leccese. L'annata si concluse nel migliore dei modi: Il Lecce vinse il campionato di Serie B per la prima volta nella sua storia con Baroni alla guida. Pisacane collezionò 10 presenze.

Prima volta da avversari — Per quanto riguarda gli scontri diretti, questo si tratta del primo incrocio in assoluto tra le parti. La carriera da allenatore di Pisacane è iniziata soltanto l'anno scorso con l'esperienza da tecnico della Primavera sarda. Un'esperienza molto positiva, dato che il Cagliari ha vinto la sua prima Coppa Italia di categoria della sua storia. Per Baroni però è positivo il bilancio contro il Cagliari: sette incroci, cinque vittorie, una sconfitta e un pareggio. Negativi i numeri di Pisacane da giocatore contro il Torino: solo una vittoria in sei precedenti. Per il resto tre pareggi e due sconfitte. Ironia della sorte, per Pisacane sono positivi i numeri contro la selezione Primavera del Torino.