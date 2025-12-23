Il Torino si prepara ad affrontare il Cagliari in un momento positivo della sua stagione. La squadra di Marco Baroni arriva alla sfida dell’Olimpico Grande Torino forte di due vittorie consecutive, un dato che racconta di una crescita sotto il profilo dei risultati ma anche della fiducia, dopo un periodo più che mai buio e di basso livello. Prima dell'anno nuovo, i granata hanno la possibilità di centrare la terza vittoria di fila per dare ulteriore peso al lavoro svolto nelle ultime settimane e chiudere l’anno con slancio.
IL TEMA
Torino-Cagliari, un test di maturità: Baroni cerca la terza vittoria di fila
Il momento delle due squadre: il Torino deve colpire—
Il Toro arriva a questa partita con certezze più solide rispetto a qualche settimana fa. La squadra di Baroni ha trovato maggiore continuità di rendimento, soprattutto grazie a una struttura più equilibrata e a una fase difensiva in ripresa. Nelle ultime gare i granata hanno mostrato maggiore lucidità nella gestione dei momenti della partita, riuscendo a colpire quando necessario e a difendere con ordine nei momenti più delicati.
Il Cagliari si presenta a Torino in un periodo decisamente complesso. La squadra allenata da Fabio Pisacane è pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza e sta faticando a trovare continuità di risultati, soprattutto lontano dalla Sardegna. I rossoblù non vincono in trasferta da più di tre mesi, un dato che pesa e che racconta in modo piuttosto chiaro le difficoltà mostrate fuori dall’isola, sia sul piano del gioco, sia su quello della tenuta mentale. Il Torino, dal canto suo, sarà chiamato a fare la partita e ad assumersi la responsabilità del match. I sardi potrebbero presentarsi all’Olimpico Grande Torino con meno fiducia rispetto ai granata e con un atteggiamento improntato soprattutto alla prudenza, cercando di chiudere gli spazi e di colpire eventualmente in ripartenza. È vero che il Toro, ha spesso mostrato difficoltà contro squadre che tendono ad abbassarsi e a difendere con ordine, ma questa deve essere la gara giusta per confermare i segnali positivi emersi nelle vittorie contro Cremonese e Sassuolo. Per i granata, infatti, si tratta di una partita che va oltre il semplice valore dei tre punti: è un vero test di maturità. Entrare nel 2026 con tre vittorie consecutive significherebbe certificare un momento positivo, rafforzare la fiducia dell’ambiente e dare ulteriore credibilità al percorso intrapreso. Contro il Cagliari serviranno testa, intensità e concretezza, qualità che il Torino ha finalmente iniziato a mostrare con maggiore continuità nelle ultime settimane, anche se il processo di crescita è ben lontano da essere considerato completo o convincente.
