Torino-Cagliari, un test di maturità: Baroni cerca la terza vittoria di fila

Il Cagliari si presenta a Torino in un periodo decisamente complesso. La squadra allenata da Fabio Pisacane è pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza e sta faticando a trovare continuità di risultati, soprattutto lontano dalla Sardegna. I rossoblù non vincono in trasferta da più di tre mesi, un dato che pesa e che racconta in modo piuttosto chiaro le difficoltà mostrate fuori dall’isola, sia sul piano del gioco, sia su quello della tenuta mentale. Il Torino, dal canto suo, sarà chiamato a fare la partita e ad assumersi la responsabilità del match. I sardi potrebbero presentarsi all’Olimpico Grande Torino con meno fiducia rispetto ai granata e con un atteggiamento improntato soprattutto alla prudenza, cercando di chiudere gli spazi e di colpire eventualmente in ripartenza. È vero che il Toro, ha spesso mostrato difficoltà contro squadre che tendono ad abbassarsi e a difendere con ordine, ma questa deve essere la gara giusta per confermare i segnali positivi emersi nelle vittorie contro Cremonese e Sassuolo. Per i granata, infatti, si tratta di una partita che va oltre il semplice valore dei tre punti: è un vero test di maturità. Entrare nel 2026 con tre vittorie consecutive significherebbe certificare un momento positivo, rafforzare la fiducia dell’ambiente e dare ulteriore credibilità al percorso intrapreso. Contro il Cagliari serviranno testa, intensità e concretezza, qualità che il Torino ha finalmente iniziato a mostrare con maggiore continuità nelle ultime settimane, anche se il processo di crescita è ben lontano da essere considerato completo o convincente.