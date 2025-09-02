Cairo: “Vent’anni di Toro: ho tre momenti preferiti. Il mio piano? Ecco qual è”

Il presidente granata ha parlato dei suoi vent'anni da presidente e di molte altre tematiche

In occasione dei festeggiamenti del suoi 20 anni di presidenza del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia. Il patron granata, fra le tante cose, ha parlato dell’ex capitano Andrea Belotti e del suo mancato approdo al Milan nel 2017: “Se mi sono mai pentito di non aver venduto al Milan Andrea Belotti? Questa è una leggenda metropolitana. Belotti aveva una clausola a 100 milioni. Dopodiché il Milan nell'anno in cui voleva prendere Belotti, ovvero il 2017, aveva fatto una campagna acquisti molto dispendiosa. Aveva speso una cosa come 180, 200 milioni. Vennero da noi e ci dissero: "Noi vorremmo prendere Belotti". Io dissi "Bene, parliamone. Qual è l'offerta che vi fate?". E Fassone disse: "Noi adesso non abbiamo più soldi, ma quello che potremmo fare è Belotti in prestito oneroso, tipo 5 milioni, con obbligo di riscatto a certe condizioni". E io dico "Mah, scusa, Marco, io ho un centravanti come Belotti, ha fatto 26 gol, faccio fatica a venderlo perché evidentemente la piazza sarebbe molto scontenta, posso mai vendere Belotti per un prestito oneroso per 5 milioni e forse un riscatto obbligato?". È una cosa che è quasi un insulto. Questa fu l'offerta del Milan".

Cairo sui suoi 20 anni da presidente: "I miei momenti preferiti sono..." — In occasione dei vent'anni della propria presidenza, Cairo ha avuto modo di parlare del proprio impegno: "Non amo le ricorrenze, ma sono stati vent'anni di pathos, di emozione, voglia di fare bene. Poi a volte ce la fai, a volte meno: è il calcio. Ma l'impegno non è mai mancato, come gli investimenti. Sempre stando attenti a non fare il passo più lungo della gamba". Il patron granata ha poi ricordato tre momenti come i suoi preferiti in questo ventennio: "La promozione in A del 2006, nove mesi e nove giorni dopo aver preso la presidenza: fu una grande cavalcata con De Biasi allenatore, una squadra messa insieme da un giorno all'altro. Poi la terza annata con Ventura quando a un certo punto, a 8 partite dalla fine, facemmo un patto con i giocatori per giocarcela fino in fondo: arrivammo a 58 punti, settimi in classifica, andando in Europa. La notte di Bilbao è ancora nel mio cuore. E poi l'annata 2018/19 con Mazzarri quando arrivammo settimi facendo un grande girone di ritorno".

Cairo sullo stadio: "C'è la possibilità di..." — Argomento molto caldo in questi mesi è quello dell'Olimpico Grande Torino: "C'è la possibilità - ha affermato Cairo - di acquistarlo, ne parleremo col sindaco Lo Russo appena possibile". Tra i temi trattati, anche quello economico. In particolare, quello dei diritti tv: "Oggi la Premier è sui 4 miliardi l'anno, noi a un miliardo. Nel 2018 volevo portare da noi Tebas, che in Spagna ha fatto cose spettacolari: ci eravamo riusciti ma qualcuno non lo volle".

Cairo su Ricci: "Non c'era nulla a gennaio" — Inoltre, Cairo ha parlato della trattativa che ha portato Samuele Ricci alla corte di Max Allegri al Milan nell’ultima sessione estiva di calciomercato: “Ricci e Milan erano promessi sposi a gennaio? Assolutamente no. Non c'era nulla da questo punto di vista. Ricci era un giocatore che interessava al Milan ma io a gennaio non ho mai parlato di questa trattativa, anche perché per noi il ragazzo era importante, per noi come squadra, per fare un campionato buono come poi abbiamo fatto. Speravamo di fare qualcosa in più, anche l'infortunio a Zapata ci ha fortemente penalizzato". Tematica toccata anche quella della Nazionale, con un appello di Cairo alle varie società: "Credo che ci debba essere più coraggio da parte delle società nel far giocare i giovani italiani. Dobbiamo far crescere i settori giovanili. Tutto un movimento che va rilanciato. Ieri il calcio italiano era un punto d'approdo, oggi è di passaggio. Oggi è approdo per giocatori che hanno finito la carriera".

Cairo sul presente: Dobbiamo trovare il "tremendismo" che vogliono i tifosi" — In conclusione, il patron granata si è soffermato sul presente e sugli obiettivi per questa stagione: "La squadra è competitiva, l'abbiamo costruita col mister Baroni e il d.s. Vagnati. Ora sono arrivati otto giocatori, alcuni molto forti. Asllani? Deve ritrovare il ritmo partita, ma sarà importante. Simeone e Ngonge hanno giocato poco l'anno scorso, ma cresceranno. Possiamo fare buone cose, c'è potenziale. Niente proclami, perché siamo partiti male con la brutta sconfitta con l'Inter che mi ha fatto molto arrabblare. Ma la squadra c'è, bisogna fare meglio dell'anno scorso. Dobbiamo tornare a quel "tremendismo" che vogliono i tifosi del Toro".