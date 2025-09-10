Torino, Cairo: “Obiettivo? Fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti”

Dopo aver festeggiato da poco 20 anni di presidenza del Torino, Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine della presentazione del 24esimo Premio Cairo a Milano. Il patron granata ha parlato degli obiettivi stagionali del club granata e degli investimenti che ha fatto per migliorare la rosa durante l'ultima sessione estiva di calciomercato: "Se facciamo investimenti importanti come ho fatto, arricchendo la squadra, con un allenatore di qualità come Baroni, è perché l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti. Dobbiamo cominciare a fare bene, a fare dei buoni risultati, poi vediamol'obiettivo di fine stagione. Ora dobbiamo semplicemente lavorare come sta facendo l'allenatore per riuscire a estrarre il meglio da una squadra arricchita con 8 componenti, che hanno molto potenziale, che probabilmente sono arrivati in uno stato di forma parziale legato anche al fatto che sono arrivati dopo aver fatto pochi minuti lo scorso anno. Ma più il tempo passa più possono fare bene".