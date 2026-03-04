Torino, Cairo: “Poche parole, tanti fatti”

La vittoria del Torino contro la Lazio è stata fondamentale per i granata, sotto tanti punti di vista. Prima di tutto per dare fiducia ad un ambiente "depresso" dopo le ultime difficile settimane e in secondo luogo per iniziare al meglio questo rush finale con Roberto D'Aversa al posto dell'esonerato Marco Baroni. Ma sopratutto per allontanare, almeno momentaneamente, la zona rossa della classifica ora tornata a +6. Insomma, l'esordio di D'Aversa è stato positivo sotto molti punti di vista e anche il numero uno del club granata Urbano Cairo aveva commentato laconicamente la vittoria contro il club biancoceslete: "Sono contento, niente di particolare. Arrivederci".