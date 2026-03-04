La vittoria del Torino contro la Lazio è stata fondamentale per i granata, sotto tanti punti di vista. Prima di tutto per dare fiducia ad un ambiente "depresso" dopo le ultime difficile settimane e in secondo luogo per iniziare al meglio questo rush finale con Roberto D'Aversa al posto dell'esonerato Marco Baroni. Ma sopratutto per allontanare, almeno momentaneamente, la zona rossa della classifica ora tornata a +6. Insomma, l'esordio di D'Aversa è stato positivo sotto molti punti di vista e anche il numero uno del club granata Urbano Cairo aveva commentato laconicamente la vittoria contro il club biancoceslete: "Sono contento, niente di particolare. Arrivederci".
Torino, Cairo: “Poche parole, tanti fatti”
Il numero uno granata detta la linea per il finale di stagione della squadra
Oggi il presidente granata, a margine del rinnovo della partnership con Banca Mediolanum per la maglia azzurra del Giro d’Italia, ha ancora ribadito il concetto pur richiamando all'attenzione e al lavoro: “Sono contento, ma secondo me adesso è bene parlare poco e cercare di fare i fatti, di fare tante buone cose senza di inguaiarsi troppo, perché ovviamente la cosa importante oggi è fare, lavorare con la testa bassa, senza troppe parole”.
