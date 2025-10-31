tor toro Torino, Cairo presente al Filadelfia per l’allenamento della squadra

Torino, Cairo presente al Filadelfia per l’allenamento della squadra - immagine 1
Visita a sorpresa del numero uno granata in vista della gara tra Torino e Pisa
Piero Coletta

Il Torino ha già messo nel mirino la gara di domenica contro il Pisa, un appuntamento importante per diversi motivi: innanzitutto per dare continuità a quanto mostrato nelle ultime giornate, poi per centrare la terza vittoria consecutiva tra le mura dell’Olimpico Grande Torino. Terzo, ma non meno importante, per entrare nel miglior modo possibile nella settimana del derby della Mole contro i rivali della Juventus.

Il presidente granata Urbano Cairo ha fatto visita ai giocatori impegnati nell’allenamento al Filadelfia, dove la squadra sta preparando la sfida contro i toscani, subito dopo la commemorazione al Cimitero Monumentale.

