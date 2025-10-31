Il Torino ha già messo nel mirino la gara di domenica contro il Pisa, un appuntamento importante per diversi motivi: innanzitutto per dare continuità a quanto mostrato nelle ultime giornate, poi per centrare la terza vittoria consecutiva tra le mura dell’Olimpico Grande Torino. Terzo, ma non meno importante, per entrare nel miglior modo possibile nella settimana del derby della Mole contro i rivali della Juventus.
NEWS
Torino, Cairo presente al Filadelfia per l’allenamento della squadra
Visita a sorpresa del numero uno granata in vista della gara tra Torino e Pisa
Il presidente granata Urbano Cairo ha fatto visita ai giocatori impegnati nell’allenamento al Filadelfia, dove la squadra sta preparando la sfida contro i toscani, subito dopo la commemorazione al Cimitero Monumentale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA