Con il campionato di Serie A ormai alle spalle, è ora delle riflessioni in casa granata. Cairo sta studiando quale sarà il possibile successore di D’Aversa sulla panchina del Toro e quelli che potrebbero essere i colpi e le cessioni dell’estate. Tuttavia, in una serie di interviste degli ultimi giorni a colpire sono state le parole del patron granata sulla possibilità di una cessione del club piemontese: “Io l’ho detto anche recentemente: io al 2 di settembre siamo a 21 anni, quindi se ci fosse qualcuno che arriva, fa un’offerta e vedo che ha passione per il Toro e vuole di investire, io sono disponibilissimo a farmi da parte”.

Torino, Cairo è disposto a farsi da parte: “Sono disponibile a vendere”

Torino, la vendita del club è legata allo stadio Olimpico

segretario generale del Torino Andrea Bernardelli, è fondamentale il completamento dell’iter stadio

Olimpico prima di una cessione del club granata

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Cairo non ha mai nascosto di voler vendere il Torino e le sue ultime affermazioni sono abbastanza eloquenti: “Io più che dire che sono disposto a cedere non so che dire” ha ribadito il presidente nell’ultima intervista con Mario Giordano. Inoltre, il rapporto tra tifo organizzato e società è ormai ai minimi storici da un paio di stagioni raggiungendo il culmine quest’anno con lo sciopero della Curva Maratona, rimasta vuota nelle partite casalinghe per scuotere i piani alti del club: “Noi avevamo la curva Maratona e quella Primavera deserta: era uno stadio in cui le due ali erano deserte e non era bello. Effettivamente vedere uno stadio che si è visto come quello contro la Juve è uno stadio che dà emozioni. Comunque io resto disponibilissimo a vendere, anche se mi dispiacerà” ha voluto sottolineare Cairo.Ora resta da capire quali saranno le mosse reali del patron granata. Un fattore da non sottovalutare è l’iter stadio Olimpico Grande Torino. La società sta lavorando a stretto contatto con Politecnico e Comune di Torino per il progetto stadio e, come confermato anche dal".