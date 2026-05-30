Il patron granata ha nuovamente aperto alla possibilità di una cessione del club
Quale futuro per la panchina del Torino? (VIDEO)
Con il campionato di Serie A ormai alle spalle, è ora delle riflessioni in casa granata. Cairo sta studiando quale sarà il possibile successore di D’Aversa sulla panchina del Toro e quelli che potrebbero essere i colpi e le cessioni dell’estate. Tuttavia, in una serie di interviste degli ultimi giorni a colpire sono state le parole del patron granata sulla possibilità di una cessione del club piemontese: “Io l’ho detto anche recentemente: io al 2 di settembre siamo a 21 anni, quindi se ci fosse qualcuno che arriva, fa un’offerta e vedo che ha passione per il Toro e vuole di investire, io sono disponibilissimo a farmi da parte”.
Torino, Cairo è disposto a farsi da parte: “Sono disponibile a vendere”Cairo non ha mai nascosto di voler vendere il Torino e le sue ultime affermazioni sono abbastanza eloquenti: “Io più che dire che sono disposto a cedere non so che dire” ha ribadito il presidente nell’ultima intervista con Mario Giordano. Inoltre, il rapporto tra tifo organizzato e società è ormai ai minimi storici da un paio di stagioni raggiungendo il culmine quest’anno con lo sciopero della Curva Maratona, rimasta vuota nelle partite casalinghe per scuotere i piani alti del club: “Noi avevamo la curva Maratona e quella Primavera deserta: era uno stadio in cui le due ali erano deserte e non era bello. Effettivamente vedere uno stadio che si è visto come quello contro la Juve è uno stadio che dà emozioni. Comunque io resto disponibilissimo a vendere, anche se mi dispiacerà” ha voluto sottolineare Cairo.
Torino, la vendita del club è legata allo stadio OlimpicoOra resta da capire quali saranno le mosse reali del patron granata. Un fattore da non sottovalutare è l’iter stadio Olimpico Grande Torino. La società sta lavorando a stretto contatto con Politecnico e Comune di Torino per il progetto stadio e, come confermato anche dal segretario generale del Torino Andrea Bernardelli, è fondamentale il completamento dell’iter stadio Olimpico prima di una cessione del club granata: "Il presidente Cairo ha detto a più riprese di essere disposto a cedere il Torino. Ha anche detto che lo farebbe di fronte a una proposta e a un soggetto in grado di fare meglio di lui. Non so quindi cosa potrà succedere. Detto ciò, per quanto ritengo dal mio personale punto di vista, la vendita non avverrà prima di aver concluso l’iter dello stadio. Arrivato a questo punto, dopo 21 anni di presidenza, Cairo è molto vicino a poter concludere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA