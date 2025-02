Torino, Cairo risponde a Lotito e Fabiani: “Fanno come la volpe con l’uva”

Il presidente granata Urbano Cairo , in una dichiarazione rilasciata a Tuttosport, ha voluto replicare duramente dopo le frasi del presidente della Lazio Claudio Lotito e il Ds Fabiani in merito all’affare sfumato di Ricci con il conseguente arrivo di Rovella in biancoceleste e il mancato approdo di Casadei nella capitale nell'ultima sessione del calciomercato invernale: "Lotito e Fabiani, con Ricci e Casadei, fanno come la volpe con l’uva" ha affermato il presidente del Torino, riprendendo la celebre favola di Esopo.

A Cairo non sono andate giù le recenti dichiarazioni di Lotito sul numero 28 granata: "“Rovella vale cento volte Ricci, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come persona“ aveva dichiarato il presidente biancoceleste qualche giorno fa. Inoltre, anche il Ds della Lazio Fabiani aveva parlato del lungo braccio di ferro tra le due società per l'acquisto di Casadei nell'ultima sessione di mercato: “Non spendiamo 18 milioni di euro per un calciatore che non ha mai giocato”, aveva detto Fabiani sulla questione Casadei.