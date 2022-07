Torino, Cairo: “Vagnati e Juric si sono chiariti, avanti più uniti che mai”

Il presidente Urbano Cairo interviene sull'argomento che ha tenuto banco nelle ultime ore in casa Torino, ossia la furibonda lite tra Davide Vagnati e Ivan Juric nel ritiro di Waidring filmata con un video diventato virale. Lo fa in un modo singolare, con un messaggio WhatsApp mandato all'emittente romana Radio Radio, in questo pomeriggio del 28 luglio.