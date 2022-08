Calciomercato Torino, diversi sondaggi per Verdi: le ultime sul trequartista

Gli ultimi giorni di calciomercato sono quelli più intensi. Lo sono per le società, ma anche per i giocatori che hanno già le valigie in mano o che aspettano di conoscere il proprio futuro, e per le rispettive famiglie. Tra questi ultimi rientra Simone Verdi , fuori dai piani del Torino di Juric. Come raccontato negli scorsi giorni, qualche sondaggio si è registrato da parte di Verona e Bologna , e anche la Salernitana si è spesa spesso in grandi complimenti, non potrebbe non essere così vista la parentesi positiva degli ultimi sei mesi della scorsa stagione, ma al momento non si registrano passi avanti concreti. C'è insomma la sensazione che occorra aspettare gli ultimi giorni di mercato affinchè il Torino possa trovare un punto di incontro con un altro club, tenendo presente che il contratto in scadenza nel 2023 impedisce alla società granata di chiedere grandi cifre.

In attesa di scoprire quale può essere il futuro di Verdi c'è anche la moglie, Laura Della Villa, che questo pomeriggio ha ripreso su una Instagram Story la canzone Lo shampoo di Giorgio Gaber. Queste le parole riprese dal brano: "Non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo". A questo ha aggiunto l'hashtag #calciomercato, accompagnato dal commento in inglese "hi, I'm really struggling right now", che tradotto vorrebbe dire "Sono davvero in difficoltà in questo momento". E' normale che questo limbo non è facile da gestire anche per la dolce metà di Verdi, ma l'unica certezza è che il trequartista continua a pensare al proprio futuro, insieme al suo entourage e al Torino, per trovare una soluzione che soddisfi tutti.