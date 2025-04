Torino, cambia la destinazione del ritiro estivo: sarà a Prato dello Stelvio

Quest'estate nella seconda metà di Luglio il Torino come da prassi organizzerà il ritiro estivo per preparare al meglio la stagione. La località in cui i granata svolgeranno la preparazione, tuttavia, da quest'estate cambierà. Il Torino negli ultimi anni (estate 2023 e estate 2024) si è diretto a Pinzolo, in Trentino. Da quest'estate però i granata svolgeranno la preparazione a Prato dello Stelvio, comune nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige.