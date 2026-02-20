Torino, cambiano gli agenti di Ivan Ilic: il serbo si affida a Starbridge Agency

In attesa di poter recuperare la miglior forma fisica e poter tornare a giocare in campo in Serie A, arriva una notizia sul conto di Ivan Ilic . Il centrocampista del Torino ha infatti deciso di affidarsi a una nuova agenzia che possa curare i suoi interessi.

Cambiano gli agenti di Ilic: c’è la firma con Starbridge Agency

Con un annuncio pubblicato sui canali social ufficiali dell’agenzia, arriva la comunicazione del fatto che Ivan Ilic ha deciso di affidarsi a un nuovo gruppo di entourage. Il centrocampista del Toro ha scelto di affidarsi a Starbridge Agency, società con sede a Torino che si occupa di curare gli interessi di diversi calciatori e di gestire i rapporti con le società e i media. Il presidente di questa agenzia specializzata nel mondo del calcio e dello sport è Francesco Romano.