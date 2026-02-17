Partita dopo partita, il Torino in questo campionato ha saputo far parlare di sé, nel bene ma anche e soprattutto nel male. I proclami di inizio anno riguardo un profilo basso ed un'Europa da raggiungere a fari spenti si stanno piano piano sgretolando davanti alla nuda e cruda realtà, ovvero una lotta per non retrocedere che si farà via via più intensa in questo rush finale. Sulla situazione granata si è espresso anche Fabio Caressa, sottolineando soprattutto le difficoltà del tecnico Baroni con queste parole pronunciate in un video sul suo canale YouTube.
Torino, Caressa dice la sua sul momento granata: “Atteggiamento non da Toro”
Caressa: "Il Torino si è accartocciato, così come Baroni"—
Il telecronista e giornalista romano ha sottolineato come non si aspettasse questa involuzione del Toro. Lo stesso sottolinea infatti questo aspetto: "Ad inizio stagione ero convinto che il Torino potesse fare bene, ma l'ho visto un po' accartocciato". Non solo, il parere si riflette dalla squadra al suo tecnico: "Un po' accartocciato ho visto anche Baroni [..] gli consiglierei di cambiare un Torino eccessivamente dimesso, perché comunque il linguaggio del corpo parla ai tifosi e anche alla squadra [..] ma l'atteggiamento visto mi è sembrato troppo dimesso, non è da Toro". Caressa ha infine detto di cosa, a suo modo di vedere, avrebbe bisogno la formazione granata: "Il Toro avrebbe bisogno di tremendismo, perché quando le cose vanno male non reagisce come io mi aspetterei, non ha la bava alla bocca, quando invece dovrebbe averla, e questo è un grosso problema che rischia di diventare ancor più grande".
