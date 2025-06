Torino, c’è un ritorno nello staff medico: torna Paolo Minafra

Ritorna in granata dopo la separazione dovuta a screzi con Juric

Dopo l'ufficialità di Marco Baroni come allenatore del Torino per i prossimi due anni c'è un ritorno all'interno dello staff medico granata. Torna infatti Paolo Minafra, che aveva già lavorato in granata prima di allontanarsi a causa delle frizioni con Ivan Juric. Dopo la chiusura della sua esperienza al Torino, Minafra ha continuato a lavorare negli staff medici di SPAL e Modena. Ora lavorerà fianco a fianco con Daniele Mozzone, responsabile del settore sanitario dei granata.