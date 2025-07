Torino, chi è l’obiettivo Luca Kjerrumgaard? Centravanti mvp della B danese

La trafila nell'Odense, il premio come miglior giocatore della serie b danese e le dichiarazioni di aprile... Torino, ecco chi è Luca Kjerrumgaard

Piero Coletta 4 luglio - 16:34

Negli ultimi anni i paesi del Nord Europa si sono affermati come fucine di talenti calcistici. Danimarca, Svezia e Norvegia hanno prodotto giocatori di alto livello, come Håland del Manchester City e Sørloth dell’Atletico Madrid. Ora il Torino sembra voler esplorare questa nuova frontiera, puntando su Odense. La società granata ha infatti manifestato interesse per Luca Kjerrumgaard, attaccante classe 2003 dell’Odense, squadra recentemente promossa nella massima serie danese.

La carriera del giocatore — Luca Kjerrumgaard nasce il 9 febbraio 2003 a Odense, città in cui cresce anche calcisticamente, militando nelle giovanili dei De Stribede (Gli Strisciati). Esordisce in prima squadra il 18 luglio 2022 contro il Nordsjælland, entrando a gara in corso. Nell’annata successiva viene ceduto in prestito al Nykøbing FC, dove mette in mostra il suo fiuto per il gol segnando 13 reti in 25 partite. Tornato all’Odense, passa nuovamente in prestito allo Stabæk Fotball, in Norvegia, ma non riesce a trovare la rete in 11 apparizioni. Rientrato al club danese, firma un rinnovo contrattuale e il 6 maggio 2024 segna la sua prima rete con la maglia dell’Odense, contro il Vejle. Segna per quattro gare consecutive, ma non basta a evitare la retrocessione della squadra.

Annata 24/25: Kjerrumgaard vince l'Årets Profil i NordicBet Liga — La stagione nella cadetteria danese rappresenta un’occasione che il ragazzo coglie appieno. Diventa titolare, si prende la squadra sulle spalle e esplode definitivamente. Le statistiche parlano chiaro: nella stagione regolare totalizza 18 presenze, 14 gol e 5 assist. Nella post season il suo feeling con il gol non cambia: in dieci partite segna altre 8 reti e serve 2 assist. Complessivamente fa registrare 26 presenze, 22 gol e 7 assist. Non solo diventa capocannoniere, ma conquista anche l’Årets Profil i NordicBet Liga, il premio per il miglior giocatore della Serie B danese.

Caratteristiche del giocatore — Si può dire che Luca Kjerrumgaard corrisponda al prototipo dell’attaccante di stampo classico, ossia la prima punta che vive principalmente all’interno dell’area di rigore, dotata di un buon fisico e di un’altezza importante (1,90 m). La sua arma migliore è il senso della posizione e l’opportunismo. La heatmap stagionale di Sofascore evidenzia come Kjerrumgaard prediliga l’area di rigore avversaria, confermando l’immagine di punta classica. Il piede preferito è il sinistro, ma si tratta di un attaccante capace di segnare in vari modi: nel corso della stagione ha realizzato diversi gol di testa, sfruttando efficacemente il proprio fisico, che lo rende molto difficile da marcare.

Quelle dichiarazioni ad aprile — L’ottima stagione del giocatore non è passata inosservata. I radar di diverse squadre lo hanno intercettato e, come riportato dal quotidiano danese Tipsbladet, a gennaio il club tedesco del Colonia aveva sondato il giocatore. Ad aprile lo stesso attaccante ha rilasciato delle dichiarazioni al medesimo quotidiano, dove apriva a un possibile trasferimento all’estero: “Ne parleremo a stagione finita. Per il club e per me si tratta di fare il passo successivo nel modo giusto. Se arriverà qualcosa che riteniamo interessante, lo prenderemo in considerazione, ma io sono felice all’OB e ho un contratto lungo. Finché sarà così, resterò leale alla società, anche se naturalmente ho dei sogni”. Dichiarazioni che erano state avvalorate anche dal d.s. dell’Odense, Troels Bech: “Dobbiamo essere felici del fatto che non siamo costretti a vendere Luca. Abbiamo un buon contratto, lungo, con un giocatore che sta benissimo all’OB e che qui rende alla grande. Possiamo tenercelo stretto, ma c’è anche la possibilità che arrivi un’offerta talmente interessante che, per il bene di tutti, dovremo dire di sì”. Chissà, magari quel futuro può tingersi di granata.