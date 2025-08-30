Torino, chi è Nkounkou: il nuovo nome per completare la fascia sinistra granata

Niels Nkounkou, già una lunga carriera in vari campionati europei

Niels Nkounkou è nato a Pontoise, nella regione dell'Île-de-France, il primo novembre 2000. Dopo una primissima formazione nel Brest Under19, Nkounkou è passato al Marsiglia, dove ha completato il percorso di formazione nelle giovanili Under19 e nel Marsiglia B. Dopodiché, il ragazzo è stato acquistato dall'Everton per 270 mila euro nell'estate del 2020. Il suo debutto tra i professionisti è avvenuto il 16 settembre 2020 in occasione dell'incontro di EFL Cup vinto dal club di Liverpool per 3-0 contro il Salford City. Da qui inizia una serie di prestiti in giro per l'Europa, prima lo Standard Liegi in Belgio, poi il Cardiff in Premiership. A scommettere davvero su Nkounkou è il Saint-Etienne, che lo prende a titolo definitivo nel gennaio 2023 per due milioni di euro. In Ligue 2 Nkounkou vive senza dubbio la parentesi migliore della sua carriera: in quei sei mesi raccoglie ben 6 reti e 8 assist in 20 presenze. Nell’estate seguente arriva così il salto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, che si aggiudica il calciatore per 7,5 milioni di euro. In Germania la prima annata è buona: nel 2023/24 ci sono 29 presenze, tre reti e tre assist in campionato e 8 gettoni in Conference League. Lo spazio si riduce l’anno dopo: nel 2024/2025 Nkounkou raccoglie 23 presenze in tutte le competizioni. Niels vanta anche una serie di presenze nelle nazionali giovanili francesi Under18, Under19 ed Under21 e un'apparizione ai giochi Olimpici di Parigi del 2021.