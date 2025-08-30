Una formazione calcistica vissuta nell'Olympique Marsiglia, un passato nelle nazionali giovanili francesi, poi diverse esperienze in giro per l'Europa. Ecco chi è Niels Nkounkou, laterale sinistro difensivo classe 2000 di nazionalità francese.
FOCUS
Torino, chi è Nkounkou: il nuovo nome per completare la fascia sinistra granata
Niels Nkounkou, già una lunga carriera in vari campionati europei—
Niels Nkounkou è nato a Pontoise, nella regione dell'Île-de-France, il primo novembre 2000. Dopo una primissima formazione nel Brest Under19, Nkounkou è passato al Marsiglia, dove ha completato il percorso di formazione nelle giovanili Under19 e nel Marsiglia B. Dopodiché, il ragazzo è stato acquistato dall'Everton per 270 mila euro nell'estate del 2020. Il suo debutto tra i professionisti è avvenuto il 16 settembre 2020 in occasione dell'incontro di EFL Cup vinto dal club di Liverpool per 3-0 contro il Salford City. Da qui inizia una serie di prestiti in giro per l'Europa, prima lo Standard Liegi in Belgio, poi il Cardiff in Premiership. A scommettere davvero su Nkounkou è il Saint-Etienne, che lo prende a titolo definitivo nel gennaio 2023 per due milioni di euro. In Ligue 2 Nkounkou vive senza dubbio la parentesi migliore della sua carriera: in quei sei mesi raccoglie ben 6 reti e 8 assist in 20 presenze. Nell’estate seguente arriva così il salto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, che si aggiudica il calciatore per 7,5 milioni di euro. In Germania la prima annata è buona: nel 2023/24 ci sono 29 presenze, tre reti e tre assist in campionato e 8 gettoni in Conference League. Lo spazio si riduce l’anno dopo: nel 2024/2025 Nkounkou raccoglie 23 presenze in tutte le competizioni. Niels vanta anche una serie di presenze nelle nazionali giovanili francesi Under18, Under19 ed Under21 e un'apparizione ai giochi Olimpici di Parigi del 2021.
Un giocatore improntato per la fase difensiva, con uno sguardo all'attacco—
Niels Nkounkou è alto 1,84m, pesa 75Kg e il piede preferito è il sinistro; può ricoprire il ruolo di quarto a sinistra della difesa a quattro o di esterno a tutta fascia nel centrocampo a cinque. Il calciatore è predisposto alla fase di difesa e di copertura, anche se non disdegna la fase offensiva. Infatti, in Germania ha collezionato ben tre gol e tre assist, invece con il Saint-Étienne un totale di 6 gol e 7 assist. Dunque, è un giocatore utile in entrambe le fasi di gioco.
