Torino, chi gioca contro il Bologna: dubbio in difesa, scelte sulle fasce obbligate

I dubbi di Baroni in vista di Torino-Bologna: in difesa ballottaggio tra Tameze e Maripan. Da sciogliere diversi nodi anche nei restanti reparti

Piero Coletta 13 febbraio - 20:07

Il Torino si appresta ad affrontare il Bologna nel prossimo turno della Serie A. I bolognesi non stanno attraversando un buon periodo, nelle ultime sette gare hanno vinto solo a Verona contro l'Hellas per 3-2. Mercoledì sera è arrivata anche l'uscita prematura contro la Lazio in Coppa Italia, da campioni in carica. Per il match contro i rossoblù Baroni deve sciogliere dei dubbi sulla difesa, mentre tra centrocampo e attacco ci sarà abbondanza di scelte.

Dubbio Marianucci-Tameze nell'undici titolare del Torino — Tra i pali ci sarà spazio senza dubbio per Paleari. Per quanto riguarda la difesa i titolari dovrebbero essere Maripan e Coco. Almeno, loro sono quelli certi. Baroni ha un dubbio per quanto riguarda il terzo difensore per la gara contro il Bologna, che si stringe attorno a Marianucci e Tameze. L'italiano, giunto con la formula del prestito secco, ha dato delle buone risposte nelle sue prime uscite in maglia granata.

Sulle fasce scelte praticamente obbligate. Rientra Vlasic — Passando al centrocampo, Baroni può sorridere. Vlasic ha scontato la squalifica contro la Fiorentina e potrà tornare in campo dal primo minuto di gioco. Una lieta notizia, dato che il croato è fondamentale nello scacchiere dell'ex Lazio, specie come raccordo tra i reparti. Per la cabina di regia sarà un testa a testa tra Ilkhan e Prati. Lo stesso si può dire per il ruolo di mezzala, con Casadei e Gineitis pronti a contendersi una maglia da titolare. Infine le fasce: Obrador non sarà disponibile a causa del guaio fisico rimediato contro la Fiorentina. Le scelte ricadranno dunque su Pedersen e Lazaro.

Adams può partire titolare, bagarre per l'ultimo posto — In avanti la certezza sembra essere Adams. L'attaccante scozzese sembra sicuro della titolarità per la gara contro il Bologna. È corsa a tre invece per il suo compagno di reparto: Simeone-Kulenovic- Zapata. Njie invece partirà con molta probabilità dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.