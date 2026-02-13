Il Torino si appresta ad affrontare il Bologna nel prossimo turno della Serie A. I bolognesi non stanno attraversando un buon periodo, nelle ultime sette gare hanno vinto solo a Verona contro l'Hellas per 3-2. Mercoledì sera è arrivata anche l'uscita prematura contro la Lazio in Coppa Italia, da campioni in carica. Per il match contro i rossoblù Baroni deve sciogliere dei dubbi sulla difesa, mentre tra centrocampo e attacco ci sarà abbondanza di scelte.
IL TEMA
Torino, chi gioca contro il Bologna: dubbio in difesa, scelte sulle fasce obbligate
Dubbio Marianucci-Tameze nell'undici titolare del Torino—
Tra i pali ci sarà spazio senza dubbio per Paleari. Per quanto riguarda la difesa i titolari dovrebbero essere Maripan e Coco. Almeno, loro sono quelli certi. Baroni ha un dubbio per quanto riguarda il terzo difensore per la gara contro il Bologna, che si stringe attorno a Marianucci e Tameze. L'italiano, giunto con la formula del prestito secco, ha dato delle buone risposte nelle sue prime uscite in maglia granata.
Sulle fasce scelte praticamente obbligate. Rientra Vlasic—
Passando al centrocampo, Baroni può sorridere. Vlasic ha scontato la squalifica contro la Fiorentina e potrà tornare in campo dal primo minuto di gioco. Una lieta notizia, dato che il croato è fondamentale nello scacchiere dell'ex Lazio, specie come raccordo tra i reparti. Per la cabina di regia sarà un testa a testa tra Ilkhan e Prati. Lo stesso si può dire per il ruolo di mezzala, con Casadei e Gineitis pronti a contendersi una maglia da titolare. Infine le fasce: Obrador non sarà disponibile a causa del guaio fisico rimediato contro la Fiorentina. Le scelte ricadranno dunque su Pedersen e Lazaro.
Adams può partire titolare, bagarre per l'ultimo posto—
In avanti la certezza sembra essere Adams. L'attaccante scozzese sembra sicuro della titolarità per la gara contro il Bologna. È corsa a tre invece per il suo compagno di reparto: Simeone-Kulenovic- Zapata. Njie invece partirà con molta probabilità dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.
