Torino, chi gioca contro il Cagliari? Ilic insidia Gineitis, occhio all’attacco

Le ultime novità in vista della gara contro i sardi
Piero Coletta

SASSUOLO, ITALY - DECEMBER 21: Che Adams of Torino FC in action during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and Torino FC at Mapei Stadium Citta del Tricolore on December 21, 2025 in Sassuolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il Torino chiuderà l'anno tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino. L'avversario sarà il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha raccolto l'eredità dell'ex granata Davide Nicola. L'appuntamento è previsto per le ore 15 di sabato 27 dicembre. Gara che i granata non devono sottovalutare: in palio ci sono tre punti che potrebbero essere d'oro per la rincorsa all'Europa. Sono diversi però i dubbi che andranno sciolti in vista della sfida contro i rossoblù. In difesa le scelte sembrano essere fatte, ma non si può dire lo stesso per il reparto di centrocampo e quello offensivo.

