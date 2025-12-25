Torino, chi gioca contro il Cagliari? Ilic insidia Gineitis, occhio all’attacco

Il Torino chiuderà l'anno tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino. L'avversario sarà il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha raccolto l'eredità dell'ex granata Davide Nicola. L'appuntamento è previsto per le ore 15 di sabato 27 dicembre. Gara che i granata non devono sottovalutare: in palio ci sono tre punti che potrebbero essere d'oro per la rincorsa all'Europa. Sono diversi però i dubbi che andranno sciolti in vista della sfida contro i rossoblù. In difesa le scelte sembrano essere fatte, ma non si può dire lo stesso per il reparto di centrocampo e quello offensivo.