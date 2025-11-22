Torino, chi gioca contro il Como? Tre esterni per due posti

Il Torino si appresta ad affrontare il Como di Cesc Fabregas. Sfida importante per i granata, che devono trovare continuità e ritrovare la vittoria. L'avversario non è semplice, i comaschi hanno tanta qualità individuale e subiscono poco: sei infatti le reti subite, che collocano i lombardi al secondo posto nella classifica della miglior difesa della Serie A. Baroni sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Se non ci sono dubbi per quanto riguarda il reparto di attacco, centrocampo e difesa non si può dire lo stesso per quello degli esterni. Sono tre i giocatori in corsa per il posto dal primo minuto di gioco.