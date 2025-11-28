Torino, chi gioca contro il Lecce? Adams al rientro, ballottaggio Ngonge-Zapata

Il Torino si appresta a vivere la trasferta contro il Lecce. Domenica alle 12:30 i granata scenderanno in campo allo stadio Via del Mare. L'obiettivo è quello di riscattare la brutta, bruttissima prova di lunedì sera contro il Como. Difficile pensare ad un cambio modulo, con Baroni intento a confermare il 3-5-2. Di seguito ecco i possibili dubbi di formazione - ruolo per ruolo - che l'allenatore del Toro ha attualmente e su cui sta riflettendo per cercare di ottenere un risultato positivo e una buona prestazione nel prossimo impegno di campionato, il match contro il Lecce che sarà valido per il 13° turno.