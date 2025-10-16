La pausa per le nazionali si è chiusa definitivamente. L'Italia ha staccato il pass per i playoff di Messico-Usa-Canada del 2026. Ora però spazio al campionato, la Serie A è pronta a tornare. Tra le squadre c'è anche il Torino di Marco Baroni, che affronterà il Napoli di Antonio Conte. Per quanto riguarda la formazione sono ancora diversi i nodi da sciogliere in casa granata, a partire soprattutto dal modulo. Per il tecnico si sta facendo spazio infatti l'ipotesi di un modulo più di "copertura", che potrebbe corrispondere al 3-5-2. Non va escluso comunque il proseguimento con il 3-4-2-1. La gara si giocherà sabato 18 ottobre alle ore 18 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.
prepartita
Torino, chi gioca contro il Napoli? Dubbi sul modulo, Ismajli cerca il recupero
Le ultime verso la gara post sosta tra granata e campani: non è da escludere un modulo più "coperto" per Baroni