Torino, chi gioca contro il Napoli? Dubbi sul modulo, Ismajli cerca il recupero

La pausa per le nazionali si è chiusa definitivamente. L'Italia ha staccato il pass per i playoff di Messico-Usa-Canada del 2026. Ora però spazio al campionato, la Serie A è pronta a tornare. Tra le squadre c'è anche il Torino di Marco Baroni, che affronterà il Napoli di Antonio Conte. Per quanto riguarda la formazione sono ancora diversi i nodi da sciogliere in casa granata, a partire soprattutto dal modulo. Per il tecnico si sta facendo spazio infatti l'ipotesi di un modulo più di "copertura", che potrebbe corrispondere al 3-5-2. Non va escluso comunque il proseguimento con il 3-4-2-1. La gara si giocherà sabato 18 ottobre alle ore 18 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.