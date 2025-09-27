tor toro Torino, chi gioca contro il Parma? Baroni ritrova i suoi titolari

Baroni ritrova qualche piccola certezza dopo la gara di Coppa Italia contro il Pisa, ma serve ancora cercare un vero equilibrio
Alberto Girardi

Si avvicina la sfida di campionato tra Torino e Parma, dopo la vittoria con il Pisa i granata scenderanno in campo al Tardini per cercare riscatto anche in campionato. Dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta Baroni deve trovare quella solidità di gioco e idee che fin qui è mancata. A partire dal modulo fino gli interpreti, il tecnico granata ha bisogno di stabilire un sano equilibrio da cui ripartire

