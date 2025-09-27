Torino, chi gioca contro il Parma? Baroni ritrova i suoi titolari

Si avvicina la sfida di campionato tra Torino e Parma, dopo la vittoria con il Pisa i granata scenderanno in campo al Tardini per cercare riscatto anche in campionato. Dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta Baroni deve trovare quella solidità di gioco e idee che fin qui è mancata. A partire dal modulo fino gli interpreti, il tecnico granata ha bisogno di stabilire un sano equilibrio da cui ripartire