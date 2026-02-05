Torino, chi gioca contro la Fiorentina? Maripan e Zapata verso la titolarità

Maripan potrebbe tornare titolare in difesa. Per l'attacco del Torino si potrebbe rivedere Zapata dal primo minuto

Piero Coletta 5 febbraio - 20:34

I quarti di Coppa Italia sono alle spalle. Al Torino non riesce l'impresa a Monza e cade per 2-1 sotto i colpi dell'Inter. Una sconfitta che però non deve assolutamente lasciare strascichi. Sabato sera infatti i granata affronteranno una Fiorentina che corre sul filo della disperazione, terzultima con 17 punti e a solo un punto di distanza dal Lecce. Per la Viola dunque è una gara da dentro o fuori praticamente, mentre per il Torino è un'occasione per allontanare ulteriormente la distanza dalla zona rossa della graduatoria e magari riavvicinarsi ad una lontana zona europea.

Paleari tra i pali, si candida Maripan — Baroni non rinuncerà tanto facilmente a Paleari, che sarà ancora confermato tra i pali per la gara contro la Fiorentina. Una novità però potrebbe verificarsi in difesa. Coco e Marianucci, quest'ultimo reduce da ottime prime uscite con la maglia dei granata, sono sicuri della propria titolarità. Chi potrebbe rientrare prepotentemente dal primo minuto di gioco è Maripan. Il cileno era rimasto in panchina contro l'Inter, per poi subentrare a gara in corso proprio per il difensore italiano.

Scelte obbligate a centrocampo. Sulle fasce in tre per due posti — In casa Toro, i dubbi sugli esterni riguardano il ballottaggio tra tre giocatori per due maglie: Pedersen a destra, con Lazaro e Obrador a contendersi il lato sinistro. Il centrocampo è invece obbligato, con il terzetto composto da Casadei, Ilkhan e Anjorin. Contro la Fiorentina peserà l'assenza dello squalificato Vlasic, un forfait che riduce le opzioni sulla trequarti. Non solo il croato: anche il nuovo acquisto Prati non sarà della partita causa squalifica.

Da valutare Njie. Zapata può tornare titolare — In vista del prossimo impegno, il reparto offensivo presenta diversi dubbi con quattro giocatori in lizza per due maglie. Le condizioni di Njie restano da valutare dopo l'uscita anticipata per crampi nella sfida di Coppa Italia contro l'Inter. La notizia principale riguarda Zapata, che potrebbe tornare titolare. Accanto a lui, è aperto il ballottaggio tra Adams e Kulenovic, con quest'ultimo galvanizzato dalla rete siglata proprio contro i nerazzurri.