A poche giornate dalla fine della stagione il Torino deve ancora chiudere definitivamente la questione salvezza, anche se la vittoria di Pisa ha dato un notevole impulso a riguardo. Eppure, di pari passo con l'avvicinamento del finale di stagione, si intensificano i discorsi sul calciomercato. In questo momento sono diversi i giocatori in prestito alla squadra granata con il futuro incerto, soprattutto quegli elementi che sono approdati con la formula del prestito con diritto di riscatto.

I tifosi non hanno dubbi sull'argomento: il primo nome da riscattare per l'anno prossimo è Rafa Obrador con il 39% delle preferenze. A ruota segue Ebosse, che in queste gare ha dato prova di affidabilità collezionando anche la giocata giusta e decisiva nella gara contro il Pisa (32%). Segue poi Prati con il 17%, mentre sono lontani Kulenovic e Nkounkou, rispettivamente con il 9% e 3%.