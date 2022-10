Torino-Cittadella, lunedì al via la vendita dei biglietti: le info

I tagliandi prevedono prezzi diversi a seconda del settore e sconti per gli Under 16. Il costo del biglietto è pari a 10 euro in Curva Maratona (5 per gli Under 16), 15 euro in Distinti Granata (5 per gli Under 16), 20 euro in Tribuna Granata (10 per gli Under 16), 30 euro in Poltroncine Granata (15 per gli Under 16), 60 euro in Tribuna Grande Torino (30 per gli Under 16). Previsto l'ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni. La Curva Primavera rimarrà quindi chiusa, tutti gli abbonati in quel settore potranno usufruire della Prelazione per gli altri settori dello Stadio esclusivamente presso la biglietteria.