Torino, come giocheranno i granata senza Simeone? Le possibili alternative

L'infortunio di Giovanni Simeone è un duro colpo per il Torino. La squadra di Marco Baroni sta vivendo un periodo molto positivo grazie ai sei risultati utili consecutivi ottenuti in campionato. Buona parte del merito va concesso al centravanti argentino che a suon di gol e prestazioni ha risollevato la squadra dopo un inizio di stagione non esaltante. Tuttavia, l'infortunio al retto femorale della coscia sinistra rimediato durante l'ultima sessione di allenamento potrebbe tenere il Cholito fuori per almeno 2-3 partite.

Infortunio Simeone, tempi di recupero da stabilire: le mosse di Baroni

Come riportato dai canali ufficiali del club granata, Simeone ha rimediato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Sono ancora da definire i tempi di recupero per il giocatore, che verranno stabiliti con più precisione in base all’evoluzione clinica dell’infortunio. Quasi certamente il numero 18 granata salterà le sfide contro Como e Lecce, mentre è in dubbio la sua presenza contro il Milan. Perciò Marco Baroni dovrà fare delle scelte in vista del ritorno in campo in programma lunedì 24 novembre contro la formazione di Fabregas. Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico granata la soluzione più ovvia e immediata sarebbe la coppia d'attacco Ngonge-Adams. Tuttavia, una soluzione da non sottovalutare è quella che riguarda Duvan Zapata. L'attaccante colombiano non è ancora al 100% e probabilmente Baroni è consapevole che non può giocarselo come titolare fin da subito. Nonostante questo, l'assenza del Cholito potrebbe aiutare il capitano granata ad avere un po' di spazio in più a partita in corso e fargli trovare la giusta forma in vista del girone di ritorno.