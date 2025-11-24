Torino-Como 1-5, le reazioni social: “Quando perdiamo lo facciamo in grande”

Si interrompe bruscamente la striscia positiva di vittorie del Torino. I granata non riesco a tenere testa al Como, che si dimostra una squadra tattica, aggressiva e di livello. Il primo tempo ha visto le due squadre fronteggiarsi sullo stesso piano, con azioni e occasioni da ambo le parti. Seppur i lariani siano andati in vantaggio con Addai, Vlasic su rigore ha rimesso sullo scadere della prima frazione di gioco in parità la partita. Poi nel secondo tempo i ragazzi di Baroni si sciolgono come neve al Sole, prima Addai che segna il secondo gol personale, poi Ramon e il talento di Nico Paz per il terzo e quarto gol, infine il subentrato Baturina che cala la cinquina finale. Ciò che impressiona sono gli errori difensivi della difesa granata, una prestazione che segna un passo in dietro per il Toro che sembra aver perso la lucidità dell'ultimo periodo. Unica nota positiva il ritorno da titolare di Zapata. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Como.