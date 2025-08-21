Torino, con l’arrivo di Asllani Ilic può tornare sul mercato: la situazione

Torino, precampionato deludente per Ilic: non ha convinto Baroni

Il precampionato di Ivan Ilic sembrava essere partito bene, con un ritiro affrontato bene a Prato allo Stelvio (culminato nel bellissimo gol siglato alla Cremonese in amichevole). Ma l’affollamento nel reparto rema contro a un effettivo rilancio del nazionale serbo. Nel centrocampo del tecnico granata, completato dai vari Gineitis, Casadei, Anjorin e Tameze nel ruolo di mezz'ali, attualmente Ilic si trova nella posizione di rincalzo e, se dovessero arrivare offerte, il Torino ovviamente le valuterebbe. Inoltre, bisogna ricordare che a gennaio l'ex Hellas Verona è già stato ad un passo dalla cessione. Durante la scorsa sessione invernale di calciomercato il serbo era ad un passo dal trasferimento in Russia, allo Spartak Mosca, che però non si è mai concretizzato.