Torino, con UNHCR per l’emergenza afghana: all’asta maglie autografate granata

L'iniziativa del club granata a sostegno dei profughi e dei rifugiati afghani

Il Torino rinnova l'impegno a fianco di UNHCR, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, in sostegno agli sfollati e ai rifugiati afghani. Dopo aver sostenuto, insieme agli altri club di Serie A, la raccolta fondi "Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli", il club granata ha deciso di donare alcune maglie autografate dei suoi giocatori, che da oggi - giovedì 10 marzo - saranno messe all'asta su Charity Stars. Lo comunica la società granata, spiegando come "col ricavato saranno distribuiti alla popolazione generi di prima necessità come coperte, kit di isolamento termico per gli alloggi di emergenza, lampade solari".

L'APPELLO - "In Afghanistan solo nell'ultimo anno oltre 700 mila persone hanno dovuto abbandonare le loro case; l'80% sono donne e bambini, che stanno pagando il prezzo più alto di questa emergenza. Al termine di un conflitto durato 40 anni, oggi il Paese si trova a un passo dalla catastrofe umanitaria - prosegue il comunicato del club - L'iniziativa del Torino è ancora più significativa perché viene lanciata oggi in un contesto internazionale reso ancora più complicato dall'emergenza in Ucraina, ma che non deve farci dimenticare il dramma in atto in Aghanistan". Allora il club lancia un appello a tifosi, simpatizzanti del Torino e a chiunque voglia fare un gesto importante: partecipare all'asta tramite il sito www.charitystars.com/torinochallenge4unhcr per contribuire a combattere l'emergenza afghana.