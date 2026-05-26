Casadei è stato l'arma in più del Toro nel 2026. Il centrocampista classe 2003, eletto MVP nell'ultimo derby della Mole, ha avuto un ruolo cruciale nella stagione granata. L'ex Chelsea e Leicester nel match contro la Juventus, ha cambiato le sorti della sfida tra granata e bianconeri evitando la sconfitta al Toro. Nonostante sia stato tenuto in panchina da D'Aversa, Casadei è entrato in campo e si è abbattuto sui bianconeri come un uragano: dopo aver siglato il gol dell’1-2 con un colpo di testa chirurgico, con un altro colpo di testa ha propiziato il pari di Che Adams. E così il centrocampista romagnolo ha preso il premio di miglior giocatore della partita.

Torino, stagione ambivalente per Casadei: sei gol nel 2026

Con un derby della Mole vissuto da protagonista, Casadei ha concluso una stagione ambivalente. Titolare nella prima parte di stagione con Baroni, si è reso subito protagonista a settembre negli ottavi di Coppa Italia contro il Pisa, decisa da un suo colpo di testa ad inizio gara. Di lì in poi, il numero 22 granata ha vissuto momenti altalenanti, segnati soprattutto dalla dolorosa perdita del padre che non ha potuto non segnare il suo cammino. Inoltre, dopo il gol contro l'Hellas Verona a gennaio, il centrocampista ha visto il campo meno di quanto si aspettasse prima con Baroni e poi anche con D'Aversa. Con il 3-5-2 Casadei ha faticato a trovare spazi dal primo minuto, complici anche le prestazioni di Vlasic e Gineitis. Tuttavia, il ruolo da gregario non è andato stretto al classe 2003 che ha messo a referto 5 gol in Serie A (contro Udinese, Fiorentina, Napoli, nel ritorno contro Verona e infine domenica contro la Juventus). Sono sei i gol in totale siglati nell’anno solare 2026, e quattro di questi sono arrivati di testa. Ora l'ex Chelsea sarà uno dei giocatori da cui ripartire in una squadra che dovrà puntare all’Europa il prossimo anno, in attesa anche di scoprire chi si siederà sulla panchina granata dalla prossima stagione.