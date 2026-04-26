Un gruppo di circa duecento tifosi si è radunato in tarda mattinata al Filadelfia, là dove la Maratona aveva chiamato a raccolta i tifosi in vista della sfida contro l'Inter per ribadire che Torino è granata. Intorno alle 14.30 il corteo è partito dal Filadelfia, intonando i primi cori. Ha attraversato corso Unione Sovietica per poi risalire fino allo stadio Olimpico Grande Torino, dove continuano i cori. Per motivi di ordine pubblico la polizia ha l'ordine di far allontanare dal piazzale Grande Torino chi si avvicina con la maglia dell'Inter. Attesi circa 12 mila tifosi nerazzurri, che proprio a Torino avrebbero potuto festeggiare lo scudetto, scenario che è diventato aritmeticamente impossibile con la vittoria del Napoli contro la Cremonese. I gruppi della Curva Maratona, radunati ora di fronte allo stadio, resteranno fuori dallo stadio per la partita, continuando la contestazione alla società.