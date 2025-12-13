Torino-Cremonese 1-0, Baroni: “Serviva una grande prova. Bisogna migliorare”

Il commento del tecnico granata

Piero Coletta 13 dicembre - 18:55

In seguito alla vittoria nella sfida casalinga contro la Cremonese, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Toro dalla sala stampa.

È brutto parlare di sospiro di sollievo, però questa vittoria toglie tanti pensieri. Come sta? "Era una partita che la squadra sentiva e voleva. Quindi complimenti a ragazzi, abbiamo ritrovato giocatori importanti, lo spirito da Toro. Possiamo solo migliorare, c'è tanto lavoro da fare, ma siamo contenti perché si trattava di una sfida complicata e la squadra l'ha giocata con grande determinazione e personalità. Con quel che furore che vogliamo".

Personalità, come quella nel gestire determinate fasi, diciamo che il Torino è stato bravo a portarsi la serata dalla sua parte, anche non tecnicamente. Un aspetto che mancava da tempo? "Sì, assolutamente. È quello che ho detto ai ragazzi, serviva una prova di spessore. La squadra l'ha fatto, ci sono stati rientri importanti come Simeone o Ismajli. Si sono battuti tutti con grande spirito di squadra".

Si è visto il Torino di Baroni, quello che voleva Petrachi in sede di presentazione?Nello spirito sì, ma possiamo migliorare molto. Voglio, dobbiamo e lo faremo"

Da uomo di calcio, come ha vissuto questa settimana abbastanza anomala a livello societario? Ha avuto modo di parlare con Petrachi? Che idea si è fatto? Intanto sono dispiaciuto. È stata una scelta della società su Vagnati, avevo un ottimo rapporto. C'è dispiacere, ma c'è il Torino, c'è la squadra. Il Toro è davanti a tutto. Abbiamo chiaramente affrontato la settimana con questa conclusione della gara perché avevamo bisogno di darci delle risposte sul campo, da squadra e devo fare i complimenti ai ragazzi, perché l'hanno fatto".

Oggi si è vista una squadra consapevole della situazione che stava attraversando? "Abbiamo fatto le prime partite con squadre complicate. I ragazzi hanno fatto delle vittorie importanti, poi c'è stato chiaramente uno stop dovuto anche ad infortuni dove abbiamo perso elementi importanti. Quello che è importante è creare la base, ma oggi ci serviva una prestazione da Toro".