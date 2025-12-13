Torino-Cremonese 1-0, le reazioni social: “È stata dura ma ce l’abbiamo fatta”

Il Torino esce dal tunnel, i granata tornano a vincere dopo tre sconfitte di fila. La squadra di Baroni alla fine è riuscita nel compito di battere le Cremonese e portare a casa tre punti essenziali per l'ambiente, la fiducia e la classifica. Si decide tutto nel primo tempo, quando su cross di Gineitis Zapata riesce a smistare la palla in area in zona Vlasic, il quale tira e batte Audero. Secondo gol di fila per il croato. La prima frazione di gioco ha visto poi il Toro spingere ma senza trovare la rete del vantaggio. Nel secondo tempo invece gara più chiusa e con poche emozioni sia da una parte che dell'altra. I granata calano dal punto di vista dell'intensità e della precisione ma i grigiorossi non ne approfittano. Finale invece di fuoco, con la Cremonese vicino al gol e al 98 minuto che reclama un rigore in are. Simeone tocca prima con la spalla e poi con il braccio la palla ma l'intervento è stato considerato involontario. Tre punti pesanti per il Torino, che scaccia gli spettri e si allontana dalla zona calda della classifica. Una vittoria sudata è difficile da conquistare per il Toro. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida del Torino contro la Cremonese in Serie A.