tor toro Torino-Cremonese 1-0, Maripan: “Vincere oggi era troppo importante”

PREPARTITA

Torino-Cremonese 1-0, Maripan: “Vincere oggi era troppo importante”

Torino-Cremonese 1-0, Maripan: “Vincere oggi era troppo importante” - immagine 1
Le parole del difensore granata
Piero Coletta

In seguito alla vittoria nella sfida casalinga contro la Cremonese, il difensore granata Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Toro dalla sala stampa.

Quanto aspettavate questa vittoria? "Era troppo importante, dovevamo vincere. Questo l'abbiamo dimostrato"

Leggendo la formazione il tuo nome è stato molto acclamato. Siete due punti di riferimento, in un momento così difficile. Quanto avete cercato di trasmettere il cuore granata anche al resto dello spogliatoio? "Per noi è tanto importante. È una squadra diversa, con una storia diversa e questo lo dobbiamo dimostrare partita per partita"

Leggi anche
Torino-Cremonese 1-0, Vlasic: “Siamo più forti di così. Qui è casa mia”
Torino-Cremonese 1-0, Baroni: “Serviva una grande prova. Bisogna migliorare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA