In seguito alla vittoria nella sfida casalinga contro la Cremonese, il difensore granata Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Toro dalla sala stampa.
Torino-Cremonese 1-0, Maripan: “Vincere oggi era troppo importante”
Le parole del difensore granata
Quanto aspettavate questa vittoria? "Era troppo importante, dovevamo vincere. Questo l'abbiamo dimostrato"
Leggendo la formazione il tuo nome è stato molto acclamato. Siete due punti di riferimento, in un momento così difficile. Quanto avete cercato di trasmettere il cuore granata anche al resto dello spogliatoio? "Per noi è tanto importante. È una squadra diversa, con una storia diversa e questo lo dobbiamo dimostrare partita per partita"
