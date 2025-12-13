In seguito alla vittoria nella sfida casalinga contro la Cremonese, il fantasista granata Nikola Vlasic è intervenuto ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Toro dalla sala stampa.
PREPARTITA
Torino-Cremonese 1-0, Vlasic: “Siamo più forti di così. Qui è casa mia”
Quanto aspettavate questa vittoria? "Oggi per noi era importante, perché era una partita che dovevamo vincere. Mancavano punti, per me siamo molto più forti di quello che stiamo dimostrando. Lavoriamo ogni giorno per fare meglio, era importante per la squadra e ringrazio i tifosi che erano qui presenti oggi"
Leggendo la formazione il tuo nome è stato molto acclamato. Siete due punti di riferimento, in un momento così difficile. Quanto avete cercato di trasmettere il cuore granata anche al resto dello spogliatoio? "Per me è importante. Sono qui da più di tre anni, ci tengo molto al Toro per tifoseria e per tutti. È casa mia, mi sento obbligato a dare tutto per questa squadra, per i tifosi. Oggi abbiamo vinto, dobbiamo proseguire così".
