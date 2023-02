Torino-Cremonese 2-2, Juric: “Abbiamo perso giocatori di forza e questo lo paghi”

1 di 3

SKY

TURIN, ITALY - FEBRUARY 20: Torino FC head coach Ivan Juric looks on during the Serie A match between Torino FC and US Cremonese at Stadio Olimpico di Torino on February 20, 2023 in Turin, . (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Al termine della sfida tra Torino e Cremonese, valida per la 23^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. L'allenatore del Toro ha parlato poi anche in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: "C'è grande soddisfazione per la prestazione dei ragazzi. Il primo tempo è stato un dominio totale e potevamo fare molto più gol. Nel secondo abbiamo subito questi lanci lunghi ma questo lo so. Abbiamo perso giocatori di forza che vincono contrasti e questo lo paghi. Non è che la squadra cala, nel lancio lungo abbiamo molto meno rispetto a prima. Poi è entrato Buongiorno e ci ha dato una grande mano perché ha vinto tutti i contrasti e alla fine abbiamo subito appena due tiri da fuori e due gol. In globale non sono soddisfatto perché non ci sono i tre punti ma va bene".

Avete già iniziato a preparare la prossima?

"Io sono molto soddisfatto della prestazione, per me i ragazzi stanno facendo una roba allucinante quest'anno e vanno sopra ogni limite. Questo è quello che vedo io in settimana, poi ci sono errori che riconosco ma questa è la mia idea della squadra. Come a San Siro che domini ma non riesce a segnare e oggi che soffri questi lanci lunghi. Io sono molto soddisfatto della prestazione, dell'atteggiamento della volontà e della spinta. Non era una pretattica pre derby. Quando fai una partita così dove subisci solo due tiri e crei tantissimo un po' di rammarico c'è ma deve rimanere tutta la positività vista stasera".

Lei riesce a far rendere al massimo le sue squadre. Ha del dispiacere perché con qualche cessione in meno si poteva fare ancora di più?

"Anche oggi ci mancavano quattro giocatori perché Ricci, Lazaro, Pellegri e Vlasic sono tanta roba per noi. In certe situazioni questo si sente. Il mio grande rammarico in questi quattro anni tra Verona e Torino è questo. Facendo scelte diverse con due o tre uomini io sono convinto che si compete per altri obiettivi. I giocatori non sono figurine, hanno il loro peso. Facendo così possiamo crescere tanto e recuperando gli infortunati possiamo fare ancora meglio. Sono stra soddisfatto di come si comportano e cosa mi danno".

Cosa manca a Sanabria e Radonjic per imporsi?

"Tonny ci fa giocare bene ma secondo me può essere ancora più cattivo. Oggi ha sbagliato un gol e a San Siro ha tirato di sinistro, penso che può fare meglio. So che non ha la potenza di Pellegri, di Hojlund o di Osimhen però ha altre cose molte buone. Radonjic invece deve dare di più, non sono soddisfatto. Fa fatica diventare giocatore vero, a volte fa bene e altre no. Certe settimane si allena bene e poi no e questo lo paga. Questo è il grande limite di questo ragazzo, noi lo aspettiamo ancora. Deve dare di più lui, noi gli abbiamo dato tutto ma ora lui deve dare un segnale se vuole fare qualcosa nel calcio. Le qualità ci sono ma ora mi aspetto di più da lui. Mi servono tutti e senza di lui si fa fatica".

Meglio avere qualche giorno in più prima del derby o preferiva giocarlo subito?

"Io spero di recuperare qualche giocatore. Adesso vediamo Ricci e Vlasic a che punto sono magari in 8 giorni cambia qualcosa. Lo prepareremo con serenità e voglio la nostra gente vicina. Penso che la squadra può fare un buon risultato e dare il massimo come facciamo sempre. Non è un problema avere qualche giorno in più".