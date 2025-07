Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: niente panchina per Anjorin e Ngonge

Sciolti i dubbi di formazione, Baroni ha scelto l'undici titolare che affronterà la Cremonese in questa ultima amichevole nel ritiro estivo. Sarà 4-2-3-1 l'abito con il club granata affronterà i lombardi. Tra i pali c'è Paleari, in attesa di Israel. Pedersen parte titolare, anche perché né Dembélé è mai stato realmente considerato né Lazaro, spostato dopo pochi giorni sulla trequarti sinistra, rappresenta più un'opzione. Situazione simile a sinistra, dove Biraghi appare intoccabile in assenza di valide alternative. Coppia centrale Masina-Coco. A centrocampo torna Ilic, affiancato da Casadei. Sulle fasce spazio a Vlasic e Lazaro, spostato come ala d'attacco in attesa del mercato in entrata. A fare da raccordo tra centrocampo e attacco c'è Sanabria. La punta di riferimento sarà Adams.