Torino, da obiettivi ad avversari: domenica fari puntati su Ikoné e Strefezza

Ikonè: a gennaio sembrava a un passo dal Torino, ora è sbocciato a Como

Arrivato a Firenze da Lille un paio di stagioni fa, Jonathan Ikoné versione viola ha sempre avuto attaccata l'etichetta del giocatore bravo, con giocate da campione, ma troppo discontinuo per poter fare quel passo in più. La Fiorentina aveva deciso dunque di lasciarlo andare nella finestra di mercato invernale 2025 complice il cambio modulo di Palladino (tornato a usare la difesa a tre). Sulle sue tracce si erano interessate in tante, anche il Torino che invece col passaggio al 4-2-3-1 aveva bisogno di puntare ad un esterno di ruolo per avere un'alternativa in più: negli ultimi giorni di mercato infatti si è parlato di un pressing insistente di Vagnati per il francese chiedendolo in prestito con diritto di riscatto. L'identikit del francese rispecchiava quello cercato dal Torino: esterno destro per colmare uno slot di ruolo in cui c'era - e c'è tutt'oggi - solo Lazaro, buona qualità e prezzo contenuto a causa delle ruolo marginale nelle rotazioni di Palladino. Mancava però l'apertura della viola, che infine hanno ceduto Ikoné al Como con la medesima formula proposta dal Torino: nell'ultimo giorno di mercato il Como ha acquistato il francese in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione e in questi primi mesi in riva al Lago ha già segnato 2 gol in 7 partite.