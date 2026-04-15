Si avvicina la fine del campionato. Il Torino si troverà di fronte a sei sfide importanti per puntare a terminare la stagione dal lato sinistro della classifica. Il match di domenica in programma allo stadio Zini di Cremona alle 12.30 vedrà confrontarsi due realtà opposte. Ormai la formazione granata dall’arrivo di D’Aversa si è messa alle spalle la lotta salvezza, distante dodici punti, ristretta a poche squadre: la Cremonese di Giampaolo, il Lecce e forse il Cagliari di Pisacane.

La situazione della Cremonese in vista del Torino

Grigiorossi e salentini sono fermi entrambi a 27 punti e il diciottesimo posto, salvo stravolgimenti delle ultime giornate, sarà una lotta a due. Proprio per questo la gara di domenica avrà un peso specifico importante: i granata si troveranno di fronte ad una squadra con l'acqua alla gola e con la voglia di ottenere punti per rimanere in Serie A. Perciò Zapata e compagni si troveranno davanti ad una Cremonese desiderosa di riscatto ma con diversi punti deboli che possono tornare utili alla squadra piemontese e portare alla quinta vittoria dell’era D’Aversa.