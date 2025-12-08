Torino, duro attacco di Djidji: “Manca la società per raggiungere certi livelli”

L'ex difensore si è sbottonato sulla questione in una intervista

Piero Coletta 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 13:24)

Mancanza di ambizione, questo è quello che i tifosi del Torino hanno contestato a più riprese verso la gestione societaria di Urbano Cairo. Una situazione che si trascina dietro da anni e dove non sono mancate le critiche nemmeno da chi ha fatto parte del mondo Torino. Tra questi c'è anche Koffi Djidji.

Manca l'ambizione — L'ex difensore del Torino ha rilasciato molto dure a proposito in una intervista a Tuttosport, dove ha attaccato la società. "Manca la società dietro per raggiungere certi livelli. Dirigenti che sappiano supportare il lavoro della squadra e dell’allenatore. Poi servono anche giocatori di livello, altrimenti rischi che una stagione in Europa poi finisca per complicare anche il cammino in campionato"

Nel corso della sua intervista il giocatore è anche tornato sul suo addio in maglia granata: "Sono state dette varie cose, che sono stato io a rifiutare il rinnovo, che chiedevo più soldi. Arrivavo da una stagione in cui avevo giocato meno, e non per colpe mie: avrei mai potuto chiedere l’aumento dello stipendio? La verità è che non mi è mai stato proposto il rinnovo di contratto".